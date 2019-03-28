Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Kutusu Alev Alev Yandı, Mahalleli Büyük Panik Yaşadı

Doğalgaz Kutusu Alev Alev Yandı, Mahalleli Büyük Panik Yaşadı

48 dakika önce

Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Doğalgaz Kutusu Alev Alev Yandı, Mahalleli Büyük Panik Yaşadı, System.String[]
Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın evin önündeki doğalgaz kutusu da sıçrayınca büyük bir gürültüyle çıkan alevler paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, yangın merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde, evi 4 gün önce satın alan Emine Ö.'ye ait evde sabah saatlerinde meydana geldi.

İlk olarak kimsenin oturmadığı iki katlı binanın girişindeki koltuk yanmaya başladı. Terk edilen koltuk alevleri büyüttü. Yangın evin girişindeki doğalgaz kutusuna da sıçradı. Büyük bir gürültüyle birlikte doğalgaz kutusundan alevler çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bursagaz ekibi de gelerek doğalgazı kesti. Ev sahibi Emine Ö. de yangın sebebiyle baygınlık geçirdi. Kendisine komşuları yardım etti.

Mahallede panik yaşanırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İki katlı evde ise ciddi hasar meydana geldi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Kutusu Alev Alev Yandı, Mahalleli Büyük Panik Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]