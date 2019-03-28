Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Kutusu Alev Alev Yandı, Mahalleli Büyük Panik Yaşadı

Doğalgaz Kutusu Alev Alev Yandı, Mahalleli Büyük Panik Yaşadı

40 dakika önce

Doğal gaz kutusu alev alev yandı, mahalleli büyük panik yaşadı Bursa'da iki katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı, evin önündeki doğal gaz kutusu alev alınca mahalle sakinleri korku yaşadılarBURSA - Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Doğal gaz kutusu alev alev yandı, mahalleli büyük panik yaşadı
Bursa'da iki katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı, evin önündeki doğal gaz kutusu alev alınca mahalle sakinleri korku yaşadılar

BURSA - Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın evin önündeki doğal gaz kutusu da sıçrayınca büyük bir gürültüyle çıkan alevler paniğe yol açtı.
Alınan bilgiye göre, yangın merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
Kimsenin oturmadığı iki katlı binada yangın çıktı. Evin önünde terk edilen koltuk alevleri büyüttü. Yangın evin girişindeki doğal gaz kutusuna da sıçradı. Büyük bir gürültüyle birlikte doğal gaz kutusundan alevler çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bursagaz ekibi de gelerek doğal gazı kesti.
Mahallede panik yaşanırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İki katlı evde ise ciddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

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