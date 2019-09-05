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Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu

1 saat önce

Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu Otomobil bina boşluğunda asılı kaldıİSTANBUL - Güngören'de kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarptı.

Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu

Otomobil bina boşluğunda asılı kaldı

İSTANBUL - Güngören'de kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada, doğalgaz kutusundan gazın sızması ise mahallede paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Genç Osman Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokakta bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Z. kontrolündeki 34 AJ 5360 plakalı aracıyla sokağı döneceği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın sonucunda araç binanın boşluğunda asılı kalırken, Celal Z. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz sızıntısını kesmek için uğraşırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırdı.

Mahallede korku dolu anlar yaşandı

Çarpmanın sonucunda doğal gaz kutusundan gaz sızmaya başlayınca, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Sızan gaz sokaktaki apartmanlara da kokusu yayılınca mahalleli kendilerini dışarı attı. Olay yerine mahalle sakinleri tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kutudan sızan gazı kesmek için çalışmalara başladı. Bina sakinleri ise evlerini havalandırarak, gazın çıkmasını sağladı.

İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otomobil, bina girişinden kaldırıldı.

Güngören, İtfaiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
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