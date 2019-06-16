Son Dakika Haberleri: Doğalgaz kutusunun yanındaki araç yanınca parlama meydana geldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Doğalgaz kutusunun yanındaki araç yanınca parlama meydana geldi

2 saat önce

İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde sokaktaki bir otomobilde yangın çıktı.

Doğalgaz kutusunun yanındaki araç yanınca parlama meydana geldi, System.String[]
İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde sokaktaki bir otomobilde yangın çıktı. Yangının doğalgaz kutusuna sıçraması sonucu patlama meydana geldi.

Olay, saat 04.00 sularında Eyüpsultan İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan 34 PY 5611 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden araç sahibi yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Alevler tüm aracı sardı ve yanındaki iki katlı binanın doğalgaz kutusuna sıçradı. Araç sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevlerin yükseldiğini gören diğer vatandaşlar, durumu sokakta oturan diğer bina sakinlerine bildirerek, dışarı çıkmaları için ikazda bulundu. Uyarı üzerine vatandaşlar kendilerine sokağa attı.

Olay yerine itfaiye, polis, sağlık, BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü ve tazyikli suyla, alevlerin eve sıçramasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine sevk edilen BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri, elektrik ve doğalgazı kesmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Daha sonra evin içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için itfaiye ekipleri, binanın kapısını balyozla kırarak içeri girdi.

Yapılan kontrolde, ev sakinlerinin yakınlarının düğününe gittikleri için kimsenin olmadığı öğrenilince herkes derin bir nefes aldı.

Yangının ardından araç tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
İstanbul, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu Saadet Partisi liderinden 23 Haziran açıklaması: Tek endişemiz hile olmasıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 09:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğalgaz kutusunun yanındaki araç yanınca parlama meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]