Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi - Son Dakika

Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi 1 Eylül Av yasağının kalkmasıyla birlikte Zonguldak'lı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi.

Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

ZONGULDAK - 1 Eylül Av yasağının kalkmasıyla birlikte Zonguldak'lı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi.

1 Eylül av yasağını kalkmasına saatler kala tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 1 Eylül itibariyle "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Bu seneden umutlu olan balıkçılar heyecanla denize açılacak saati beklediler. Saatler 00: 00 olmasıyla denize açılarak nasiplerini aradılar.

Denize açılmadan son hazırlıklarını yapan balıkçılar yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Güzel bir sezon olmasını dileyen balıkçılar "Bu balıkçı sezonu hayırlı olsun herkese Allah herkese bol kazanç nasip etsin. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun Karadeniz'den doğalgaz çıkarttı. İnşallah bizde ekmeğimizi yeriz bu sene güzel bir sezon olur" şeklinde konuştu.

Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar Vira bismillah dedi

Karadeniz, Zonguldak, Eylül, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 01:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi - Son Dakika


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