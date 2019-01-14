Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama

Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama

7 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Sakarya'dan Kocaeli'ye doğalgaz naklinde kullanılan BOTAŞ'a ait boru hattında patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Adapazarı'ndan bölgeye giden itfaiye ve doğalgaz ekipleri, sızıntının olduğu bölgeyi bulmaya çalışıyor. Yangının kısmen devam ettiği bilgisi verildi. Olayda ilk belirlemelere göre, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

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