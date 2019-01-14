Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama
7 dakika önce
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi.
Sakarya
'nın Arifiye
ilçesine bağlı Kemaliye
köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Sakarya'dan Kocaeli
'ye doğalgaz naklinde kullanılan BOTAŞ'a ait boru hattında patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Adapazarı
'ndan bölgeye giden itfaiye ve doğalgaz ekipleri, sızıntının olduğu bölgeyi bulmaya çalışıyor. Yangının kısmen devam ettiği bilgisi verildi. Olayda ilk belirlemelere göre, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
Lider Farklı Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı