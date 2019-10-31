Son Dakika Haberleri: Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü
Son Dakika Genel Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü

Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü

34 dakika önce

Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdüBİTLİS - Bitlis'te doğalgaz kullanımının artmasından dolayı odun satışları yarı yarıya düştü.

Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü

BİTLİS - Bitlis'te doğalgaz kullanımının artmasından dolayı odun satışları yarı yarıya düştü.

Yaklaşan kış ayları nedeniyle, evlerinde ısınmak için soba ve şömine yakanların talep ettiği odun ve kömür satışları başladı. Havaların soğuması ve buna bağlı olarak kış aylarının kapıyı çalması, evlerinde soba kullanan vatandaşları alarma geçirdi. Kış aylarında ısınabilmek adına odun ve kömür satan esnaflar ise doğalgazdan dolayı satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Geçen yıldan bu yana odun fiyatlarında çok fazla artış olmamasına rağmen, satışlarının düştüğünü ifade eden odun satıcısı Harun Banus, "Odun satışlarımız 5 ay öncesinden başladı. Bitlis'te doğalgazın gelmesi ile birlikte odun satışlarımızda etkilendi. Bir ton odunu 600 TL'den satıyoruz. Havaların da soğuması ile birlikte vatandaşlarımızın gelip hazır almaları için öncesinden doğrayıp kırıyoruz. Yakılacak konuma getirdikten sonra kendi araçlarımızla evlerinin önüne kadar götürüp teslim ediyoruz. Yıllık odun satışlarımız eskiden 1000 ya da bin 500 ton civarında iken doğalgazın da etkisiyle bu yıl 500-600 ton arasında bir odun satışımız oldu. Odunlarımızı önceden aldığımız kesim emirleri doğrultusunda Mutki ilçemizde müteahhit firmalardan alarak buraya getiriyoruz. Burada da sobalık olarak keserek kırıp hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Doğalgaz, odun satışlarını yarı yarıya düşürdü

Bitlis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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