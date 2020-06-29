Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı - Son Dakika

Doğalgaz parladı, 3 işçi yanarak yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesiyle zarar gören boru hattında tamirat yapan doğalgaz şirketinin 3 çalışanı borudan sızan gazın parlaması sonucu yanarak yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesiyle zarar gören boru hattında tamirat yapan doğalgaz şirketinin 3 çalışanı borudan sızan gazın parlaması sonucu yanarak yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 1820 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta taşeron şirket işçileri tarafından alt yapı yenileme çalışması yapılırken, iş makinesiyle doğalgaz borusuna zarar verildi. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgaz akışını kestikten sonra tamirat çalışmasına başladı. Bu sırada boruda kalan gazın sızıp parlaması sonucu 3 çalışan yanarak yaralandı. İşçilerin üzerindeki kıyafetler alev aldı. Çevredekiler tarafından işçilerin üzerindeki kıyafetler çıkartıldı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Mesut Keser, Murat Acar ve Ünsal Ünal, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de parlama olan sokakta inceleme yaptı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.Olaya şahit olan sokak sakinlerinden Halil Aksoy, işçilerin gaz kaçağını tamir etmek için geldiklerini belirtip, "Alt yapı çalışması sırasında gaz kaçağı olmuş. İşçilerde tamir etmek için borunun yanına gittikleri sırada birden alev aldı, parlama yaşandı. Kıyafetleri alev aldı. Hemen çıkardılar, birinin durumu ağırdı, sırtı yandı. İlk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye götürdüler" dedi.

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Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:42 Kaynak: DHA

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