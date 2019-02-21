Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Patlamasında Ağır Yaralanan Yaşlı Adam Öldü

Doğalgaz Patlamasında Ağır Yaralanan Yaşlı Adam Öldü

26 dakika önce

Gaziantep'te art arda meydana gelen doğalgaz patlamaları nedeniyle çöken evin moloz yığınları arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 85 yaşındaki Mehmet Bilici, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Doğalgaz Patlamasında Ağır Yaralanan Yaşlı Adam Öldü, System.String[]
Gaziantep'te art arda meydana gelen doğalgaz patlamaları nedeniyle çöken evin moloz yığınları arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 85 yaşındaki Mehmet Bilici, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde peş peşe meydana gelen patlamalarda çöken evin moloz yığınları arasından kurtarılan 85 yaşındaki Mehmet Bilici, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 9 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hacı Memik Bilici,"Olay günü annemi kaybettin. Ardından 9 gün sonra babamı kaybettik. Bu olayın unutulmasını istemiyoruz. Bu olayın sorumlusu kimse bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Bilici'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Sarısalkım Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:24 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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