Doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi.

Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin ekipler incelme başlatılırken, alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı ve vatandaşlar görülüyor.