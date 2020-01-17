Doğalgaz patlamasının yol açtığı hasar drone ile görüntülendi - Son Dakika

Güngören'de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması yol açtığı tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Binada meydana gelen ağır hasar drone ile görüntülendi.

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde gece 03.30 sıralarında meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yol açtığı tahribat havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle içi kullanılamaz hale gelen dairenin dış cephesinin de tamamen yıkıldığı görüldü.

Ağır hasara yol açan patlamanın izleri drone ile havadan görüntülendi.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)