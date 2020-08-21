Doğalgaz rezervi Türk ekonomisini güçlü hale getirecek - Son Dakika

Doğalgaz rezervi Türk ekonomisini güçlü hale getirecek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz rezervini, ülkemiz ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılıyoruz.

Doğalgaz rezervi Türk ekonomisini güçlü hale getirecek, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz rezervini, ülkemiz ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçıvan, yıllardır ekonominin en önemli gündem maddesi enerji kaynağı olduğunu belirtti.

Bahçıvan, "Cari açığımızın da en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında, duyurusu yapılan doğalgaz rezervinin bu sorunumuza büyük ölçüde çözüm olacağı açıktır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rezervin işletilmesi ile birlikte özellikle sanayimizin en önemli rekabet faktörü olan enerji maliyetlerine yapacağı katkı, bizleri önümüzdeki dönem adına çok daha umutlandırmaktadır. Bu kıymetli ekonomik değerin en kısa sürede ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının arttırılması yolunda değerlendirileceğine inanıyoruz. Bu rezervin ortaya çıkarılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

"Türkiye bugün itibarıyla bir üst lige çıktı"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Türkiye bugün itibarıyla bir üst lige çıktığını, bu ligin sanayisi güçlü, enerji zengini ülkeler ligi olduğunu belirtti.

Kopuz, "Bu gelişmeyi bile saklayamadığı bir üzüntüyle karşılayan, yarım ağızla memnuniyetini ifade ederken, 'ama' ve 'fakat' diye başlayan cümleler kuranlara Türkiye'nin doğal kaynaklarını yönetebilecek kabiliyette bir ülke olduğunu hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin özellikle son 18 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, sanayisi sürekli güçlenen, gıdada kendine yeten, savunma sanayisindeki yerlilik payı giderek artan güçlü bir ülke olduğunu hatırlatan Kopuz, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'nin ezberleri her geçen gün bozuluyor. Bugün de Allah'a şükür, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerçekten çok büyük bir müjde verdi. İnşallah bulunan bu enerji kaynakları Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve ayağımızdaki en büyük prangalardan birinden daha kurtulacağız. Bu enerji kaynağı, dış ticaret açığımızı azaltacak, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve böylece refah seviyemize olumlu katkısı sağlayacaktır.

Bu olağanüstü güzel gelişmeyi bile mutlulukla karşılamayanların büyük bir aymazlık içinde olduğuna inanıyorum. Bu aymazlık insanı gerçekten üzüyor. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak bir kaynak bulunduğunu açıklarken, bazıları buna kulp bulmaya çalışıyor. Kimi kalitesini beğenmiyor, kimi rezervin yetersizliğinden ve çıkarma maliyetlerinden dem vuruyor.

Hiçbirini yapamayanlar ise enerji zengini ülkelerin durumundan bahsediyor. Enerji zengini olup da sanayisi güçlü olmayan ve savunması dışa bağımlı, yarı sömürge ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırmak abesle iştigaldir. Türkiye, sanayi tabanlı ihracatı ile zenginleşen, yerli savunma sanayisi sayesinde dik duruşlu, onurlu bir ülkedir. Hiçbir güç Türkiye'ye istikamet veremez."

Kopuz, enerji kaynakları bulduktan sonra bundan olumsuz etkilenen sanayileşmiş ülkeler de olduğunu belirtti.

1960'larda Hollanda'da, 1970'lerde de Norveç'te enerji kaynakları bulduğunda bu ülkelerin ekonomileri, kaynağı doğru yönetemediklerinden bir süre olumsuz etkilendiğini belirten Kopuz, "Yerel para birimleri güçlendi, üretmek yerine ithalat avantajlı hale geldi ve üretim maliyetleri arttığı için ihracat düştü. Hatta bu duruma Hollanda Hastalığı adı verildi. Bu örnekleri verip de sanki başımıza bir felaket gelmiş gibi konuşanlar, Türk milletine ve ülkesine düşmanlığını gizleyemeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Türkiye, güçlü devlet geleneği olan bir ülkedir ve tarihten ders çıkarmayı bilir. Dolayısıyla, hükümetimizin gerekli tedbirleri alacağına ve bu tip sorunlar yaşamayacağımıza gönülden inanıyorum. Türkiye'nin yakında, buna benzer birçok yeni müjde alacağına da inanıyorum. Allah'a şükür tüm denizlerimizde ve topraklarımızda enerji kaynağı aramalarımız her geçen gün artarak sürüyor. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak denizlerdeki aramaları yapmamız bile sanayimiz güçlendikten ve savunma gücümüz yerlileştikten sonra mümkün oldu. Bu nedenle yakın zamanda yeni müjdeler alacağımıza inanıyorum. Türk milletine hayırlı olsun."

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğalgaz rezervi Türk ekonomisini güçlü hale getirecek - Son Dakika Ekonomi

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