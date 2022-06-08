Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması - Son Dakika
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Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması

08.06.2022 17:13

Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması Ekipleri harekete geçiren olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde patlama sesi ekipleri harekete geçirdi.

Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması

Ekipleri harekete geçiren olay

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santralde patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre trafodan çıktığı iddia edilen patlama, korku dolu anlara sebep oldu. Patlama neticesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması
Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz santralinde korkutan trafo patlaması - Son Dakika

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