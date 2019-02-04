Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Şirketinden Gelen 'Borcunuz Var' Mesajı Kütahya'yı Karıştırdı

Doğalgaz Şirketinden Gelen 'Borcunuz Var' Mesajı Kütahya'yı Karıştırdı

15 dakika önce

KÜTAHYA'da doğalgaz dağıtım şirketi tarafından abonelerinin cep telefonlarına gönderilen, "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın.

Doğalgaz Şirketinden Gelen 'Borcunuz Var' Mesajı Kütahya'yı Karıştırdı, System.String[]
KÜTAHYA'da doğalgaz dağıtım şirketi tarafından abonelerinin cep telefonlarına gönderilen, "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız" mesajı üzerine yüzlerce kişi şirketin önüne geldi.

Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından bugün abonelerine gönderilen mesaj şehri karıştırdı. Cep telefonlarında, "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın" mesajını okuyan yüzlerce kişi şirketin Ali Paşa Mahallesi Belediye Sokak'taki binasına geldi. Şirket yetkilileri, operatör değişikliği yaptıkları için birkaç kişiye deneme mesajı göndermek isterken yanlışlıkla tüm abonelere gönderildiğini söyledi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:55 Kaynak: DHA

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