Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

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Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı
7 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde doğalgaz sızıntısı dolayısıyla çıktığı iddia edilen yangında iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde doğalgaz sızıntısı dolayısıyla çıktığı iddia edilen yangında iki kişi yaralandı.
Yangın, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sızıntısından dolayı çıkan yangın esnasında evde bulunan Y.E.B. ve A.B. isimli iki kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye erleri ise çıkan yangını kontrol altına alınarak söndürdü.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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