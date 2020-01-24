Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı

7 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde doğalgaz sızıntısı dolayısıyla çıktığı iddia edilen yangında iki kişi yaralandı.

Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde doğalgaz sızıntısı dolayısıyla çıktığı iddia edilen yangında iki kişi yaralandı.


Yangın, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sızıntısından dolayı çıkan yangın esnasında evde bulunan Y.E.B. ve A.B. isimli iki kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye erleri ise çıkan yangını kontrol altına alınarak söndürdü.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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