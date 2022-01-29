Son dakika haberi... Doğal gaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 6 katlı apartmandaki dairelerden birinin kombisinin çıkan baca borusundan sızan gaz yüzünden zehirlenenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu ev ve apartmanda oturanlar doğal gaz sızıntısından etkilendi. Olayda zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR