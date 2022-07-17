Doğalgaz, su ve elektrik sayaçlarına müdahale eden şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Doğalgaz, su ve elektrik sayaçlarına müdahale eden şahıslar yakalandı

17.07.2022 09:21

- Doğalgaz, su ve elektrik sayaçlarına müdahale eden şahıslar yakalandı Jandarma, 110 ev ve 3 işyerinin sayaçlarını kaçak kullanıma uygun getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz şekilde müdahale ederek, kamu kurum...

- Doğalgaz, su ve elektrik sayaçlarına müdahale eden şahıslar yakalandı

Jandarma, 110 ev ve 3 işyerinin sayaçlarını kaçak kullanıma uygun getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz şekilde müdahale ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratan 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 110 daire ve 3 iş yerinin sayaçlarıyla oynadıkları tespit edilirken operasyonla 10 Milyon liralık kamu zararı engellendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri; kimliği belirsiz şüpheli şahısların, doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının usulsüz şekilde kullanıldığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Gaziosmanpaşa ilçesinde 113 şahsa ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale etmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi

10 Milyon TL kamu zararı engellendi

Kimliği belirlenen 2 şüpheliyi 2 ay süreyle takibe alan ekipler, Gaziosmanpaşa'da düzenlediği operasyonlarda bir şüpheliyi suçüstü, bir şüpheliyi ise evinde yakaladı.

Operasyonda şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları; bir adet doğal gaz sayacı, bir adet sızdırmaz pense, 44 adet kullanılmamış mühür, 34 adet kullanılmış mühür, 3 adet tornavida, 1adet maket bıçağı, 1 adet İngiliz anahtarı ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonun bugüne kadar yapılmış geniş çaplı operasyonlardan olduğu kaydedilirken operasyonla, kamu kurum ve kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 Milyon Türk Lirası kamu zararının oluşması engellendi.

Sayaçlarına işlem yaptıran 113 şahıs hakkında soruşturmalar devam ederken, yakalanan F.E. ve V.E. isimli şahısların, adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz, su ve elektrik sayaçlarına müdahale eden şahıslar yakalandı - Son Dakika

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