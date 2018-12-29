Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Taşıyan Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Doğalgaz Taşıyan Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

11 dakika önce

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında sıkıştırılmış doğalgaz taşıyan tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Doğalgaz Taşıyan Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Milas- Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında sıkıştırılmış doğalgaz taşıyan tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Facianın eşiğinden dönülen kazada güvenlik nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Milas'tan Bodrum istikametine ilerleyen CNG tüpü (sıkıştırılmış doğalgaz), yüklü 35 AZ 9812 plakalı tır Koru Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde seyreden Melih Arslan (30) yönetimindeki 34 BCN 380 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ergün Görgün (54) olay yerinde hayatını kaybetti. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan kamyonet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası Milas-Bodrum karayolu güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:29 Kaynak: İHA

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