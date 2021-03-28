İkamet yangını korkuttu - Son Dakika

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayraktar mahallesinde bulunan bir ikametin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

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