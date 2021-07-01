Doğalgaza yüzde 12 zam geldi

Kazanın ardından herkes tek bir şeye kilitlendi! Didik didik aradılar ama bulamadılar

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

SANTRALLERE YÜZDE 20 ZAM

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

METREKÜP FİYATI 2 BİN 60 LİRA OLDU

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

İLK 6 AY YÜZDE 1 ZAM YAPILMIŞTI

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam