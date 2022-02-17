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Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı - Son Dakika

Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı

17.02.2022 17:54
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı

Antalya'da inşaat firması tarafından işini bitirdiği halde 350 bin TL civarındaki senedinin icraya konulduğunu ileri süren doğalgaz firmasının sahibi, işi yaptığı lüks sitedeki 9 katlı apartmanın çatı katında elinde boru anahtarıyla eylem yaptı.

Antalya'da inşaat firması tarafından işini bitirdiği halde 350 bin TL civarındaki senedinin icraya konulduğunu ileri süren doğalgaz firmasının sahibi, işi yaptığı lüks sitedeki 9 katlı apartmanın çatı katında elinde boru anahtarıyla eylem yaptı. Site sakinlerini pencerelere döken 2 saatlik eylem, şahsın ikna edilmesiyle son buldu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya Izzet Begoviç Caddesi üzerinde lüks bir sitedeki 9 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitenin doğalgaz işini yapan Engin T.'nin (42), elinde boru anahtarıyla 9 katlı apartmanın çatısına çıktı. Engin T.'nin çatıda olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen polis ekipleri, doğalgaz firmasının sahibi olduğunu söyleyen Engin T.'yi ikna etmeye çalıştı. İnşaat firması tarafından işini bitirdiği halde 350 bin TL civarındaki senedinin icraya konulduğunu ileri süren Engin T., yanına kimseyi yaklaştırmadı. İtfaiye ekipleri apartmanın altında tedbir amaçlı branda açtı, ambulans ekipleri de hazır bekletildi.

Pencerelere çıktılar

Elinde boru anahtarı ile eylemini sürdüren Engin T.'yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil dökerken, sitede bulunan birçok vatandaş da pencere ve balkonlarına çıkıp olan biteni merakla izledi. Olayı cep telefonuyla fotoğraflayan bir vatandaş ise, sosyal medya kullandığını ve fotoğrafları bu yüzden çektiğini söyledi.

Yaklaşık 2 saatin sonunda müteahhidin olay yerine gelmesi ile eylemini sonlandıran Engin T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı
Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı

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Türk Lirası, Doğalgaz, Antalya, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgazcının lüks sitedeki boru anahtarlı eylemi herkesi pencerelere çıkardı - Son Dakika


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