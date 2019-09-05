Doğalgazda ‘sanayi indirimi’ talebi
1 saat önce
Doğalgaza son bir yılda yapılan toplam zam yüzde 53'ü aştı, sanayici isyan bayrağını çekti.
Doğalgaza son bir yılda yapılan toplam zam yüzde 53'ü aştı, sanayici isyan bayrağını çekti. Bu maliyet artışının üretime ve ihracata fren, istihdama ise kayıp olarak yansımasından endişe eden üreticiler, doğalgazda 'sanayi indirimi' bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:19
Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi