Son Dakika Haberleri: Doğalgazda ‘sanayi indirimi’ talebi
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Doğalgazda ‘sanayi indirimi’ talebi

1 saat önce

Doğalgaza son bir yılda yapılan toplam zam yüzde 53'ü aştı, sanayici isyan bayrağını çekti.

Doğalgazda ‘sanayi indirimi’ talebi, System.String[]

Doğalgaza son bir yılda yapılan toplam zam yüzde 53'ü aştı, sanayici isyan bayrağını çekti. Bu maliyet artışının üretime ve ihracata fren, istihdama ise kayıp olarak yansımasından endişe eden üreticiler, doğalgazda 'sanayi indirimi' bekliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:19 
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