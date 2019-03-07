Doğalgazdan elektrik üretimi %53 geriledi
1 saat önce
Yılın ilk 2 ayında doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 53 azaldı, barajlı HES'lerin üretimi yüzde 138 arttı.
Yılın ilk 2 ayında doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 53 azaldı, barajlı HES
'lerin üretimi yüzde 138 arttı. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi alternatif kaynaklardan elektrik üretimi hızla yükseliyor. (Mehmet Kara
)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:05
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