Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu

08.03.2022 00:41
Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, durumun doğalgaz kaçağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, durumun doğalgaz kaçağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ediniken bilgiye göre aynı aileden Ü.İ. (45), A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (17) bulantı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesi olan aile Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan aileden baba Ü.İ. ile çocukları 17 yaşındaki U.İ.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan sağlık ekiplerinin ev içerisinden gaz kokusu geldiğini bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile doğalgaz ekipleri de sevk edildi.

Yaralıların tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Kadın kahvecilere çiçekli kutlama Kadın kahvecilere çiçekli kutlama Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak

Yunusemre, Doğalgaz, Manisa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 00:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Doğalgazdan zehirlenme şüphesi: 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement