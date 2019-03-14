Son Dakika Haberleri: Doğalgazı Açıp İntihara Kalkıştı

Doğalgazı Açıp İntihara Kalkıştı

39 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklarıyla tartıştığı gerekçesiyle doğalgazı açarak intihar etmek isteyen Fatma M. (49), İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğalgazı Açıp İntihara Kalkıştı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklarıyla tartıştığı gerekçesiyle doğalgazı açarak intihar etmek isteyen Fatma M. (49), İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde Fatma M. (49), evin üst katında oturan çocuklarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından dairesine giden Fatma M., intihar etmek için ocaktaki doğalgazı açtı. Kokunun üst kata gelmesi üzerine şüphelenen Fatma M.'nin çocukları durumdan şüphelenerek annelerinin dairesine gitti. Mutfağa giden Fatma M.'nin çocuklarından M.M. annesini baygın halde buldu. M.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplrinin ilk müdahalesinin ardından Fatma M. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yoğun bakım ünitesine alınan Fatma M.'nin sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Devlet Hastanesi, Güncel
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