Son Dakika Haberleri: Doğalgazın Çıkma Anı Görüntülendi

Doğalgazın Çıkma Anı Görüntülendi

44 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğalgaz bulunduğunu açıklamasıyla birlikte, doğalgazın çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı.

Doğalgazın Çıkma Anı Görüntülendi, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğalgaz bulunduğunu açıklamasıyla birlikte, doğalgazın çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir televizyon kanalında özel yayına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'da ve İstanbul'da doğalgaz bulunduğunu belirtti. Dönmez, " Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğalgaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğalgaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğal gazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır" dedi. Yapılan açıklamaların ardından Kapaklı halkı da büyük sevinç yaşadı. İlçelerinde doğalgaz bulunmasının hem ekonomik hem de ticari açıdan olumlu yansıyacağını düşünen vatandaşlar, doğalgazın ne zaman çıkarılacağını da merak ediyor. Öte yandan Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından Kapaklı ilçesinde yapılan doğalgaz arama faaliyetlerinin görüntüleri de ortaya çıktı.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Fatih Dönmez, Kapaklı, Ekonomi, Güncel
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