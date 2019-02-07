Son Dakika Haberleri: Doğalgazla Taşköprü'nün Havası Değişti

Doğalgazla Taşköprü'nün Havası Değişti

1 saat önce

Taşköprü'de 2017 yılı Aralık ayından itibaren başlayan doğalgaz kullanımının ardından abone sayısı yaklaşık 3 bin 800'e ulaştı.

Doğalgazla Taşköprü'nün Havası Değişti, System.String[]
Taşköprü'de 2017 yılı Aralık ayından itibaren başlayan doğalgaz kullanımının ardından abone sayısı yaklaşık 3 bin 800'e ulaştı.

Ovada olması sonucu özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğinin büyük ölçüde hissedildiği Taşköprü ilçesinde doğalgaz kullanımının başlaması ve abone sayısının her geçen gün artması nedeniyle havanın temizliği gözle görülür oranda düştü.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın büyük desteği ile Taşköprü ilçesinin 2017 yılı Aralık ayında doğalgaza kavuştuğunu ve Taşköprü halkının doğalgaza büyük rağbet göstermesinden mutluluk duyduklarını belirterek, hava kirliliğinin de yok denecek seviyeye düşmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Arslan, ayrıca Taşköprü'nün yüzde 80'inin 1 yıl gibi kısa bir oranda doğalgaza kavuşmasında büyük katkısı olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Sabah, Aralık, Taşköprü, Güncel
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