Son Dakika Haberleri: Doğaltaş İhracatında Hindistan Atağı

Doğaltaş İhracatında Hindistan Atağı

2 saat önce

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, doğaltaşta ticaret heyeti organizasyonuna katılan firmaların Hindistan'da önemli bağlantılar kuracağına inandıklarını belirterek, yeni projeler ile 2019 yılında söz konusu ülkeye ihracatın artacağını kaydetti.

Doğaltaş İhracatında Hindistan Atağı, System.String[]
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, doğaltaşta ticaret heyeti organizasyonuna katılan firmaların Hindistan'da önemli bağlantılar kuracağına inandıklarını belirterek, yeni projeler ile 2019 yılında söz konusu ülkeye ihracatın artacağını kaydetti.

Ege İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de yaşanan daralmayı farklı ülkelere ihracatı artırarak kapatmayı amaçlayan doğaltaş sektörü temsilcileri, bu doğrultuda çalışmalarını Hindistan Ticaret Heyeti programı ile sürdürdü.

31 Ocak-3 Şubat'taki StoneMart 2019 Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen ticaret heyeti çalışmaları kapsamında firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeler gerçekleştirilecek.

Hindistan'da 8 doğaltaş ihracatçısı firma temsilcisinin katıldığı program kapsamında şirketlerin mevcut pazar payının arttırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğaltaşının tanıtılması, Hindistan pazarındaki mevcut payının artırılması adına önemli bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

Hindistan'a 2018'de Türkiye'nin toplam doğaltaş ihracatının 90 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 16 milyon dolarının Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından kayıt altına alındığını aktaran Kaya, bu pazarda 2019 yılında beklenen yüzde 7 büyümeden doğaltaş ihracatçıları olarak pay almak istediklerini kaydetti.

Kaya, "Ticaret heyeti organizasyonumuza katılan firmaların Jaipur'da önemli ticari bağlantılar kurarak döneceğine inanıyoruz. Bu firmaların deneyimlerini diğer sektör paydaşlarına aktarması bir itici güç oluşturacak ve sektörün bu pazarda rekabetçi gücünü artıracak. Bu projeler ile 2019 yılında Hindistan'a olan ihracatımız artacak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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