Son Dakika Haberleri: Doğaltaş İhracatında Pazar Çeşitliliği Hindistan ile artacak

Doğaltaş İhracatında Pazar Çeşitliliği Hindistan ile artacak

1 saat önce

Türk doğaltaş sektörü 2018 yılında en büyük ihraç pazarı olan Çin'de yaşadığı daralmayı farklı ülkelere ihracatını artırarak kapatmayı amaçlıyor.

Doğaltaş İhracatında Pazar Çeşitliliği Hindistan ile artacak, System.String[]

Bu doğrultuda Ortadoğu, Hindistan ve ABD pazarlarına yoğunlaşma kararı alan sektör, çalışmalarını "Jaipur/ Hindistan Ticaret Heyeti" programı ile sürdürüyor.

2023 yılı hedeflerine doğaltaş sektöründe ihraç pazarlarını çeşitlendirerek ulaşmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 28 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından öncelikli olarak belirlenen dört pazardan biri olan Hindistan'ın Jaipur kentine yönelik sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştiriyor. 8 doğaltaş ihracatçısı firma temsilcisinin katılımı ile düzenlenen ticaret heyeti programı ile firmaların mevcut pazar payının artırılması hedefleniyor. 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde gerçekleşen StoneMart 2019 fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen ticaret heyeti kapsamında firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri yapılacak.

"Sektörel Ticaret Heyeti" organizasyonu ile ilgili açıklamada bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğaltaşının tanıtılması, Hindistan pazarındaki mevcut payının artırılması adına önemli bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

Hindistan'a 2018 yılında Türkiye'nin toplam doğaltaş ihracatının 90 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 16 milyon dolarının Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından kayıt altına alındığını belirten Kaya, "Hindistan pazarında 2019 yılında yüzde 7 büyüme bekleniyor. Biz de doğaltaş ihracatçıları olarak bu büyümeden payımızı almak istiyoruz. Ticaret heyeti organizasyonumuza katılan firmaların Jaipur'da önemli ticari bağlantılar kurarak döneceğine inanıyoruz. Bu firmaların deneyimlerini diğer sektör paydaşlarına aktarması bir itici güç oluşturacak ve sektörün bu pazarda rekabetçi gücünü artıracak. Bu projeler ile 2019 yılında Hindistan'a olan ihracatımız artacak." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:02 Kaynak: Bültenler

Hindistan, Güncel
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