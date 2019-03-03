Doğaltaş Sektörü Tanıtım Atağını Çin'de Sürdürecek

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ABD'li Spekülatör George Soros'un 136 Derneğe 17 Milyon Lira Aktardığı Tespit Edildi

Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?