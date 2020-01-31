Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu

Koronavirüs nedeniyle Çin'in Xiamen kentinde düzenlenecek mermer fuarının hazirana ertelenmesi, Türk doğaltaş ve maden ihracatçılarını olumsuz etkiledi. Sektör bu zararın kapatılması için vergi ve ruhsat bedellerinde düzenleme istiyor, aksi durumda iflas ve konkordato endişesi yaşıyor.