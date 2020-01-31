Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu - Son Dakika Ekonomi

Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu

25 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle Çin'in Xiamen kentinde düzenlenecek mermer fuarının hazirana ertelenmesi, Türk doğaltaş ve maden ihracatçılarını olumsuz etkiledi.

Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle Çin'in Xiamen kentinde düzenlenecek mermer fuarının hazirana ertelenmesi, Türk doğaltaş ve maden ihracatçılarını olumsuz etkiledi. Sektör bu zararın kapatılması için vergi ve ruhsat bedellerinde düzenleme istiyor, aksi durumda iflas ve konkordato endişesi yaşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Xiamen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı
ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak? Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Ferman arasında geçen diyalog izleyenleri gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 08:36:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]