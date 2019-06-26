"Doğamıza karşı daha dikkatli davranmalıyız"

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400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var

Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım