Doğan: "14 Şubat batının normalleşmeye başladığı bir gün" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğan: '14 Şubat batının normalleşmeye başladığı bir gün' - Son Dakika

Doğan: "14 Şubat batının normalleşmeye başladığı bir gün"

6 saat önce

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, 14 Şubatla ilgili önemli açıklamada bulundu.

Doğan:

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, 14 Şubatla ilgili önemli açıklamada bulundu. Doğan, 14 Şubatın aslında batı için normalleşmeye, insanların tekrar sosyalleşmeye başladıkları bir gün olduğunu söyledi.


Doğan yaptığı açıklamada, "Dünyada özel gün kutlama alışkanlığı belkide en büyük sembollerden birisinde 14 Şubat Sevgiler Günü. Dünya ekonomisine 14 Şubat ekonomisi olarak da yeni bir kavram kazandırıldı. Zira bugünün ekonomiye katkısı büyük. Alınan hediyeler, organizasyonların ekonomiye katkısı olurken, kişilerin sevdiği insanları mutlu ederken ve mutlu olması için yaptığı her türlü çalışma bir motivasyon aracı olarak karşımıza çıkıyor. 2020 yılında kutlanan 14 Şubatın benim için farklı bir manası var. 2020 yılı başladığından beri, dünya kamuoyunda dünyada yaşan olaylar, yanan ormanlar, çıkan virüs ya da düşen uçaklar, bütün bunlar göz önünde bulunduğunda, toplum genelinde bir kaygı oluştu. İnsanlar bu korku ve kaygıyı üzerlerinden atabilmek için 14 Şubattı normalleşmenin ilk adımı olarak kabul ediyorlar. Zaten geçmiş yıllarda 11 Eylül saldırılarını hatırlarsak, halk oradaki saldırılardan dolayı bir korku bir panik içerisindeydi ve evlerine kapanmışlardı. ABD'deki yerel yöneticiler ise yaptıkları açıklamada yapılan saldırın ABD'nin hayat tarzına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirmişlerdir. İnsanların tekrar normalleşmeye ya da tekrar sokağa çıkmaları için uğraşmışlardı" diye konuştu. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
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