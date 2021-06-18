Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi

10 bin dolar alan siyasetçi kim? Külünk'ten hakkındaki iddialar için tek cümlelik yorum

Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Yalçındağ'ın, Ciner Holding ile Show TV ve HaberTürk'ü satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddialar sonrası Doğan ailesinden açıklama geldi.

DOĞAN AİLESİ İDDİALARI YALANLADI

Odatv'ye konuşan Doğan ailesi, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada,ne Aydın Doğan'ın ne damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın ne de kızı Arzuhan Yalçındağ'ın böyle bir niyetlerinin olmadığı belirtildi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Doğan ailesi sözleşme gereği de 5 yıl boyunca satın alma işlemi gerçekleştiremeyeceklerini belirtti.

DEMİRÖREN'E 916 MİLYON DOLARA SATMIŞTI

Doğan Medya, 2018 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunu 916 milyon dolara Demirören Gruba sattığını açıklamıştı.