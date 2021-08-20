Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan genç eldiven Doğan Alemdar'ın transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Volkan Demirel yaptığı yorumda, "Doğan'ın geçmişini bildiğim için transfere şaşırmadım. Özgüveni çok üst seviyede, geçen hafta yaptığı hata da bundan ötürü. Avrupa'da futbola bakış, performans odaklı değil. Doğan, bizi Rennes'de en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.
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