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Doğan: "Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz" - Son Dakika

Doğan: "Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz"

05.06.2021 13:54
Doğan:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tek hedeflerinin bölgeye ve temsil ettikleri üyelere hizmet vermek olduğunu söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tek hedeflerinin bölgeye ve temsil ettikleri üyelere hizmet vermek olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent genelindeki ziraat odaları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Çukurova tarımı ve çiftçilerin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Mehmet Akın Doğan, bölge tarımı ve odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yüreğir Ovası'nda yılın 365 günü ekim ve hasat yapıldığına dikkat çeken Başkan Doğan, üreticilerin birçok sorun yaşadığını, bunlardan en önemlilerinin patates, soğan ve karpuzun tarlalarda kalması ve Enterdonat cinsi limonların sıcak hava nedeniyle zarar görmesinden dolayı çiftçilerin zor durumda olduğunu söyledi.

"Amacımız ova çiftçisine hizmet"

Odanın çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, Yüreğir Ziraat Odası'nın 22 binin üzerinde üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük tarımsal örgütlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Oda yönetiminin tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığının altını çizen Başkan Doğan, şunları dile getirdi;

"Bizim tek bir hedefimiz var o da bölgemize ve temsil ettiğimiz üyelere hizmet vermek. Bu doğrultuda hem çiftçimize hem de bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz. Üyelerimize yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, yaşanılan sorunları gerekli yerlere bildireceklerini dile getirdi. Adanalı halkla iç içe olduğunu söyleyen Karalar, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bize iletilen sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız. Takibini de bırakmayacağız" dedi. - ADANA

Doğan: Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz
Doğan: Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz
Doğan: Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Karalar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan: 'Çiftçimize ve bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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