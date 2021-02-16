Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. 83 yaşındaki psikolog ve yazar Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo olmuştu.

İlk belirlemelere göre, Cüceloğlu evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu. Evde yapılan incelemeler devam ediyor.

ÖLÜMÜNDEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmeden 2 saat önce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden podcast paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan Cüceloğlu isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de doğdu. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN KİTAPLARI

-Derviş'in Aklı Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler

-Öğretmen Olmak

-İnsan İnsana

-İnsan ve Davranışı

-İçimizdeki Çocuk

-İyi Düşün Doğru Karar Ver

-Yetişkin Çocuklar

-İçimizdeki Biz

-Savaşçı

-'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

-'Mış Gibi' Yaşamlar

-Başarıya Götüren Aile

-Bir Kadın Bir Ses

-Korku Kültürü

-İletişim Donanımları

-Onlar Benim Kahramanım

-İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog

-İnsan İnsana Sohbetler 1

-Gerçek Özgürlük

-Var Mısın?