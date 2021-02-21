Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı - Son Dakika

Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı

21.02.2021 00:01

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ailesi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile siyasetçilere ve okurlara teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ailesi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile siyasetçilere ve okurlara teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz Salı günü evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun eşi, çocukları ve torunları sosyal medyadan ortak bir teşekkür paylaşımı yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Doğan Cüceloğlu ailemiz için eş, baba ve dede olmasının yanı sıra hepimiz için harika bir dosttu. Biz sizlerle, bütün bir ülkeyle bu dostluğu yıllar boyu paylaştık. Öyle ki onu uğurlarken de ülkenin dört bir yanındaki dostları, okurları, sevenleri, öğrencileri yanımızdaydı, bizimleydi. Bunu tarifsiz bir duyguyla hissettik. Ona "Nasılsın?" diye sorulduğunda "Şükür duygusu içerisindeyim" diye cevap verirdi. Bu duygunun nasıl bir şey olduğunu biz ailesi onun vefatıyla birlikte bir kez daha anladık. Şükür ki yanımızdaydınız ve onu iyi anılarınız, dualarınız ve dileklerinizle uğurladınız. İlk andan beri "iyi ki" dediğimiz bu duyguyla sizlere, bir kez de kelimelerimizle teşekkür etmek istedik. Bu zor günümüzde yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye, Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Kabine üyelerine, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, cenaze töreninin onun da dileyeceği bir şekilde gerçekleşmesi için nezaket içerisinde destek veren Sayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'a ve Sayın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a canımızı uğurlarken yanımızda olan tüm dostlarımıza, fiziksel olarak cenazeye katılamayan ancak sevgilerini, dualarını, taziyelerini ileten herkese, tüm okurlarına, tüm sevenlerine verdikleri zaman, emek ve sevgi için şükranlarımızı sunarız. Cenaze merasimleri için hep son görev denir. Ancak sevgili Doğan Cüceloğlu için bir istisna rica etmek isteriz. Hiçbirimizin ona karşı görevi bitmeyecek. Daha çok okuyarak, düşüncelerini paylaşarak, çocuklarımız için geliştiren aile ve okul ortamları oluşturmaya gayret ederek hatırasını yaşatacağız. Birlikte ve sizlerle İyi ki."

Doğan Cüceloğlu geçtiğimiz Salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü yazar Perşembe günü Beşiktaş Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

(İHA)

Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı
Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı
Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı
Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı

Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş, İstanbul, Salı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Ölümleri yüzde 98,9 önlüyor Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili gündem olan sözler: Ahdım vardı, gerçekleştiremedik Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz
Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu         
00:42
İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti         
00:09
Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi         
23:25
Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak         
22:46
Annesini kalbinden bıçaklayan evlat, kendisini polise ihbar etti Annesini kalbinden bıçaklayan evlat, kendisini polise ihbar etti         
22:31
Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı         
20:33
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş         
17:47
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı         
12:18
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 01:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden teşekkür paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei