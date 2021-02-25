Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı - Son Dakika

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı

25.02.2021 22:38
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı, System.String[]

Beşiktaş'taki evinde eşi tarafından ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun, ölümünün ardından yapılan soruşturma kapsamında yeni bir detay ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından kaydedilen görüntülerde, olay günü temizlik görevlisinin saat 13.30 sıralarında Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği tespit edildi.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde alışverişten dönen eşi tarafından ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde, 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun düşmeye bağlı aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN EVE GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, ünlü yazarın ölümün ardından soruşturma kapsamında yaptığı incelemelerde, dikkat çeken bir detaya ulaştı. Ekipler, olay gününe ait inceledikleri güvenlik kameralarında temizlik görevlisinin saat 13.30 sıralarında Cüceloğlu'nun evine geldiğini tespit etti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Görüntüler sonrası araştırmayı derinleştiren polisler, saat 13.30-14.00 arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini de incelendi. İncelenen tüm görüntülerde temizlik görevlisinin haricinde apartmana başka şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda emniyet, görüntüleri dosyaya ekleyerek, soruşturmayı derinleştirdi.

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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