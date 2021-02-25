Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde alışverişten dönen eşi tarafından ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde, 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun düşmeye bağlı aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, ünlü yazarın ölümün ardından soruşturma kapsamında yaptığı incelemelerde, dikkat çeken bir detaya ulaştı. Ekipler, olay gününe ait inceledikleri güvenlik kameralarında temizlik görevlisinin saat 13.30 sıralarında Cüceloğlu'nun evine geldiğini tespit etti.
Görüntüler sonrası araştırmayı derinleştiren polisler, saat 13.30-14.00 arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini de incelendi. İncelenen tüm görüntülerde temizlik görevlisinin haricinde apartmana başka şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda emniyet, görüntüleri dosyaya ekleyerek, soruşturmayı derinleştirdi.
Son Dakika › Magazin › Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı - Son Dakika Magazin