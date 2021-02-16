Hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu için iş, sanat ve siyaset dünyasından başsağlığı mesajı yağıyor - Son Dakika

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Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede eşi tarafından ölü bulundu. İlk belirlemelere göre evinde yürürken ayağının takılması sonucu düşerek yaşamını yitiren 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.İş, sanat ve siyaset dünyasından Doğan Cüceloğlu'nun ölüm haberini duyan birçok isim, sosyal medya platformu Twitter üzerinden başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

EMİNE ERDOĞAN

"Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. "

İBRAHİM KALIN

"Güzel insan, değerli hoca, velut düşünür ve yazar Doğan Cüceloğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ölümünü ruhunun gözyaşlarıyla anlattığı annesinin yanına gitti. Mekanı cennet olsun. "

EKREM İMAMOĞLU

"Ülkemizin değerli psikologlarından Prof. Dr. #DoğanCüceloğlu'nun vefat haberi hepimizi üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum; ailesinin, sevenlerinin ve okurlarının başı sağ olsun."

ALİ YERLİKAYA

"Değerli bilim insanı Prof.Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ani vefatını, üzüntüyle öğrendim.Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

ÖMER ÇELİK

"Gerçek insan olma yolunun yolcusu ve dervişi gibi yaşadı. İnsan olma yolculuğunda hep iyiliğe çağırdığına şahidiz. Allah rahmet eylesin."

MEHMET NURİ ERSOY

"Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

LÜTFİ ELVAN

"Çok kıymetli Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

FUAT OKTAY

"Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MANSUR YAVAŞ

"Önemli olan geçmişi ve geleceği ile sohbet edebilen bir insan olmak" demişti Doğan Cüceloğlu. Mekanı cennet olsun. Arkasında bıraktıklarıyla yaşama ve hayatlarımıza dokunmaya devam edecek."

FATMA ŞAHİN

"Koruma altındaki çocuklarla ilgili Yüreğinden Güç Alanlar projesi için 2016'da Gaziantep'e gelmişti. Bir ülkenin uygarlığı çocuğunu adam yerine koyduğu kadardır" sözleri bugünkü gibi aklımda. Allah rahmet eylesin."