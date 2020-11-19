Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa - Son Dakika

Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa

19.11.2020 09:57
Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa, System.String[]

"Son haftalardaki çıkışımız sürecek""Türkiye Kupası ve ligi zorlayacağız""Birkaç teklif vardı ve ayrılık benim için de sürpriz oldu""Annem Rizeli deyince, buraya geliyorsun dediler""A Milli Takım en büyük hayalim""Genç futbolcuların konfor alanından çıkması lazım""Trabzonspor'daki ayrılışım...

"Son haftalardaki çıkışımız sürecek" "Türkiye Kupası ve ligi zorlayacağız""Birkaç teklif vardı ve ayrılık benim için de sürpriz oldu""Annem Rizeli deyince, buraya geliyorsun dediler""A Milli Takım en büyük hayalim""Genç futbolcuların konfor alanından çıkması lazım"" Trabzonspor'daki ayrılışım çok duygusal bir ayrılık oldu"" Beşiktaş'a transferimde sona gelinmişti""Şehirde gezerken taraftarın desteğini görebiliyoruz"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan, milli maç arasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Avrupa'dan vazgeçmedim yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım yeniden Avrupa" dedi."SON HAFTALARDAKİ ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK"Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Erdoğan, "Ligin ilk 2 maçında ben yoktum ve sonra geldim. Rizespor'da hocamızın oynatmak istediği bir sistem vardı ve onun üzerine çalışıyordu. Bunun için de zaman gerekiyordu. Bunun oturduğunu düşünüyorum. Kamp hem takım içi iletişimi artırmak hem de kafa dinlemek için yararlı oldu. Son haftalardaki çıkışımızı bu arkadaşlık ortamıyla daha da oturtarak daha da başarılı olacağımız düşünüyorum" diye konuştu."TÜRKİYE KUPASI VE LİGİ ZORLAYACAĞIZ"Hem lig hem de kupada iddialı olduklarını dile getiren Doğan Erdoğan, "Fazla maç oynama taraftarıyım. Futbolcu ne kadar sahada olursa o kadar performansını artıracağını düşünüyorum. Ne kadar birlikte oynarsak ne kadar maç yaparsak takım o kadar oturur. Rizespor'un Avrupa ve üst sıralara oynama hedefi var. İyi futbolla üst sıradaki takımlara baş belası olmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hem lig hem de kupada gidebileceğimiz yere kadar zorlayacağız" şeklinde konuştu."BİRKAÇ TEKLİF VARDI VE AYRILIK BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"Trabzonspor'dan ayrılma planı olmadığını ve son anda böyle bir karar verdiğini anlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Birkaç teklif vardı ve benim için de sürpriz oldu. Sezon bittiğinde böyle bir şey planlamıyordum. Türkiye Kupası'nı kazanmışsın, takım başarılı olmuş, Avrupa Ligi de oynadık. Bir hastalık süreci yaşadım, kampı da kaçırmış oldum. Fazla süre alamayacağımı düşündüm, başkan ve yönetimle görüşerek böyle bir karar aldık. Her futbolcu sahada olmak ve takımına katkı sağlamak ister. Daha çok süre alabilecek bir yerde oynamak istiyordum, onlar da bana yardımcı oldular, anlık bir olay oldu" dedi."ANNEM RİZELİ DEYİNCE, BURAYA GELİYORSUN DEDİLER"Trabzonspor'dan ayrılınca Rizespor'dan gelen teklifi çok düşünmeden kabul ettiğini kaydeden Erdoğan, "Boşa çıkınca birkaç telefon görüşmesi oldu. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal beni aradı ve istediklerini söylediler. Ben de annem Rizeli deyince, iyi o zaman bize geliyorsun, dedi. Öyle komik bir görüşmemiz oldu ve Rize oturaklı hedefleri olan bir kulüp. Güzel işler var ve çok düşünmedim, burada olmak istedim" açıklamasında bulundu."A MİLLİ TAKIM EN BÜYÜK HAYALİM"Çok küçük yaşta milli takım formasını giymeye başladığını vurgulayan orta saha oyuncusu, "U15 Takımı'ndan beri milli takımdayım. Neredeyse milli takımda doğdum. U 21 Takımı'na kadar bütün kategorilerde oynadım. Bütün şampiyonalarda yer aldım. Takımda kaptanlık da yaptım. A Milli Takım'da oynamak beni en büyük hayalim. Bu kolay değil, öncelikle sürekli ilk 11 oynamalısınız. O da yetmiyor, kulüp başarısı da lazım. Kendi performansınızı üst düzeye çıkarmanız gerekiyor. A Milli Takım çok başarılı bir performans sergiliyor. Benim mevkimde oynayan oyuncular da üst düzey isimler ve Avrupa'da oynayan oyuncular. İşim zor ama zor diye de bırakacak halim yok. Çalışmaya devam ederek ben de aday olmak istiyorum" ifadelerini kullandı."GENÇ FUTBOLCULARIN KONFOR ALANINDAN ÇIKMASI LAZIM"Çok genç yaşta Avrupa'da forma giymesinin kariyeri için çok önemli olduğunu belirten Doğan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunu çok kişi bilmiyor. O dönemde bir de Enes Ünal gitmişti. Samsunspor'da hem yönetim hem de mali açıdan sıkıntılar vardı. Menajerimden bir İngilizce öğrenmem konusunda talebim oldu, bir de yurt dışına gitmek istedim. Bu konularda bana yardımcı oldu. 18 yaşında sözleşme bitişti, teklifler vardı, Avusturya'ya gitmeyi daha uygun buldum. İnsanın konfor alanından çıkması lazım. Çoğu genç futbolcunun konfor alanından çıkması lazım. O şekilde hayatı tanıyarak bir yere varılır diye düşünüyorum. Avusturya'da çok sıkıntı yaşamadım. Dil de biliyordum, arkadaşlarım da vardı. Çok fazla Türk de yaşıyor. Çok fazla sorun yaşamadım.""TRABZONSPOR'DAKİ AYRILIŞIM ÇOK DUYGUSAL BİR AYRILIK OLDU"Genç oyuncu, Trabzonspor'dan ayrılık süreci için ise "Hepsi milli takımdan arkadaşlarımdı ve altyapıda da karşılıklı oynadığım isimlerdi. Samsunspor altyapısında forma giyerken Trabzonspor'a karşı çok fazla maç oynadık. Üzülerek, sarılarak ayrıldık; hala görüşüyoruz. Çok duygusal bir ayrılık oldu" dedi."RİZESPOR'A OTURMAYA GELMEDİM, HEDEFİM YENİDEN AVRUPA"Çaykur Rizespor'da başarılı olarak yeniden Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum, ilk 11'e yazılan oyuncu olmak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Avrupa'dan vazgeçmedim, yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım yeniden Avrupa" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİMDE SONA GELİNMİŞTİ"Geçen sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Erdoğan, "Beşiktaş ile görüşmeler vardı. Hatta transferin de bittiğini biliyorum. Menajerim ve kulüp arasında görüşmeler oldu. Avusturya'daydım, uzaktan takip ediyordum ama görüşmelerin olduğunu biliyordum. Transferde sona gelinmişti. Sonrasında olmadı" dedi."ŞEHİRDE GEZERKEN TARAFTARIN DESTEĞİNİ GÖREBİLİYORUZ"

Rize'de taraftarın takıma büyük bir desteği olduğunu kaydeden Doğan Erdoğan, "Pandeminin bitmesini dört gözle bekliyoruz. Taraftarımızı da sahaya bekliyoruz. Şehirde gezerken bize olan desteklerini görebiliyoruz. Maçların zevki taraftarlarla başka oluyor. Onların desteğiyle daha iyi bir takım oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.


Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa
Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Rizespor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa - Son Dakika Spor


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