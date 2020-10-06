Doğan, esnaf ve vatandaşımızın yanındayız - Son Dakika

Korona virüs salgınının Türkiye'ye giriş yapmasıyla beraber alınan önlemlere rağmen birçok işyeri kapatıldı. İşyeri sahipleri ve çalışanların zor durumda olduğunu, hiçbir gelir kaynaklarının bulunmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Esnaf ve çalışanlar kredi borcuyla, ekmek kavgasıyla hayatta kalmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan Mimar Sinan Mahallesi sakinleri ve esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Doğan genel merkez tarafından gönderilen 100 TL yardım kuponlarını da esnaf ve mahalle sakini ihtiyaçlı ailelere dağıttı.

Daha önceleri Erzincan merkez de bulunan esnafları ziyaret ederek maske dağıttıklarını söyleyen CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Şuana kadar yaklaşık 30 bin adet maske dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Mimar Sinan Mahallemizde ki esnaflarımız ve mahalle sakini ailelerimizi ziyaret ederek 100 TL olan yardım kuponlarımızdan 2 bin adet dağıttık. Şuana kadar toplamda 2 bin 600 ailemize de yardım kuponlarından dağıttık. Hakikaten pandemi sürecinde esnafımız çok zor duruma düştü. Birçok esnafımız kepenk kapattı. SSK, Bag-Kur prim borçlarını ödeyemez oldular. Tek dertleri evlerine ekmek götürebilmek. Biz CHP Erzincan teşkilatı olarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi. - ERZİNCAN