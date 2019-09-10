Son Dakika Haberleri: Doğan Holding 14 yıl sonra bankacılığa dönüyor
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Doğan Holding 14 yıl sonra bankacılığa dönüyor

48 dakika önce

Doğan Holding'in 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne dönüyor.

Doğan Holding 14 yıl sonra bankacılığa dönüyor, System.String[]

Doğan Holding'in 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne dönüyor. Bloomberg News'in haberi sonrası Doğan Holding'den resmi bir açıklama geldi ve bankacılık sektörü için 'baktığımız sektörlerden biri' ifadesi kullanıldı.

Bloomberg news, Doğan Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:40 
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