Doğan Holding 14 yıl sonra bankacılığa dönüyor
48 dakika önce
Doğan Holding'in 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne dönüyor.
Doğan Holding'in 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne dönüyor. Bloomberg News'in haberi sonrası Doğan Holding'den resmi bir açıklama geldi ve bankacılık sektörü için 'baktığımız sektörlerden biri' ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:40
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