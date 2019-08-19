Doğan Holding 2019 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Doğan Holding konsolide esas faaliyet kârı ise, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 666 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği finansal tablolara göre Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı ("FAVÖK"), 2019 yılının ilk altı ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 334 milyon TL olurken, Şirket'in ana ortaklığa ait net dönem kârı ise 2019 yılının ilk altı ayında 452 milyon TL olarak gerçekleşti.

'Zorlu koşullara rağmen büyümeyi sürdürdük'

Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Doğan Holding'in ilk 6 aylık performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Konsolide satış gelirlerimizdeki artışta, faaliyette bulunduğu sektördeki zorlu ekonomik koşullara rağmen büyümeyi başaran akaryakıt perakendesi iş kolumuz etkili oldu. Beklentilerin ötesinde performans gösteren ve aynı zamanda yatırımlarına da hız kesmeden devam eden elektrik üretim ve ticaret ise olumlu performansa katkı sağlayan bir diğer iş kolumuz oldu. Otomotiv sektöründe yaşanan yüzde 44,8'lik daralmaya rağmen satışlarını artıran otomotiv ticaret ve pazarlama iş kolumuz ile turizm grubumuz da büyümeye destek verdi. Sanayi Grubumuz ise ihracata ve katma değerli üretime odaklanarak satış gelirlerini muhafaza etti."

Akaryakıt perakendesi iş kolunda verimlilik odaklı büyümeye devam ederken pazar payını da koruduğunu ve 2019 yılının ilk yarısında yüzde 9 büyümeyi başardığını belirten Göğüş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Elektrik üretim ve ticaret iş kolumuz, Şah& Mersin RES'in Türkiye ortalama rüzgâr kapasite faktörünün üzerinde üretim gerçekleştirmesi ve Erzurum GES'in de katkıları ile gelirlerini yıllık bazda yüzde 85 gibi yüksek bir oranda arttırdı. Otomotiv sektöründe yaşanan daralmaya rağmen, otomotiv ticaret ve pazarlama iş kolumuzda da gelirlerimizdeki büyüme yıllık bazda yüzde 15 mertebesine ulaştı. İnternet ve eğlence segmentinde yer alan Kanal D Romanya yatırımlarımız ise bu dönem kârlılığımıza çok önemli katkı yaptı. Faaliyet kârımızın yüzde 80 artışla 666 Milyon TL olarak gerçekleşmesinde, geçen yıl tamamlanan medya ve perakende iş kollarındaki varlık satışları sonrası yaratılan nakdin, doğru yatırım araçlarında değerlendirilmesi de etkili oldu. Önümüzdeki dönemde de, stratejik hedeflerimizden sapmadan ve tüm paydaşlarımıza değer katarak büyümeye devam edeceğiz."