Son Dakika Haberleri: Doğan Holding'den 131 milyonluk hisse geri alımı

Doğan Holding'den 131 milyonluk hisse geri alımı

6 dakika önce

Doğan Holding 131 milyon TL fon tutarlı pay geri alım programını kabul etti.

Doğan Holding'den 131 milyonluk hisse geri alımı, System.String[]
Doğan Holding 131 milyon TL fon tutarlı pay geri alım programını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:06 

Doğan Holding, Ekonomi
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