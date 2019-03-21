Doğan Holding'den 131 milyonluk hisse geri alımı
6 dakika önce
Doğan Holding 131 milyon TL fon tutarlı pay geri alım programını kabul etti.
Doğan Holding 131 milyon TL fon tutarlı pay geri alım programını kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:06
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