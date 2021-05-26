Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na BDDK'dan faaliyet izni çıktı

Kartondan yaptığı Lamborghini'nin satıldığı fiyata kendi bile inanamadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararına göre, D Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların izne Tabi işlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen D Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

BAŞLANGIÇ SERMAYESİ 200 MİLYON TL

Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na Mart 2020'de BDDK'dan kuruluş onayı verilmişti. Banka 200 milyon TL başlangıç sermayesiyle Haziran 2020'de İstanbul Ticaret Sicili'ne kaydettirilmişti.