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Doğan Holding'in yatırım bankası izni BDDK tarafından onaylandı
32 dakika önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Doğan Holding'in yatırım bankası kurma talebini onayladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Doğan Holding'in yatırım bankası kurma talebini onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:02
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