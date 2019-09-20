Son Dakika Haberleri: Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu
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Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu

45 dakika önce

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu, System.String[]

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:30 
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