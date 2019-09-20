Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu
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Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:30
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