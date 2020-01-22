Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin sorunlarının çözülmesi için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.



AK Parti Çarşamba 84. İlçe Danışma Meclis Toplantısı, Çarşamba Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, başkan seçildiği günden bugüne kadar 10 aylık süreçte belediye olarak yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Çarşamba'ya birçok hizmetin yapıldığını ve önemli projelerin de kazandırılacağını ifade eden Başkan Doğan, Çarşamba'nın sorunlarının çözülmesi için büyük gayret sarf ettiklerini, 5 yıl içerisinde ilçenin başlıca sorunlarının çözüme kavuşması için aynı gayretle çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.



AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da yaptığı konuşmada AK Parti teşkilatlarının istişare halinde olduğunu vurgulayarak, yapılan istişarenin önemli kazanımlar sağladığını aktardı. - SAMSUN