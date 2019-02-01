Son Dakika Haberleri: Doğan: "Okul Servislerini Diğer Araçlardan Daha Fazla Denetliyoruz"

Doğan: "Okul Servislerini Diğer Araçlardan Daha Fazla Denetliyoruz"

1 saat önce

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, öğrencilerin servislerde güvenli seyahat etmeleri için denetimleri sıklaştırdıklarını, velilerin gözünün arkada kalmamasını istedi.

Doğan:
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, öğrencilerin servislerde güvenli seyahat etmeleri için denetimleri sıklaştırdıklarını, velilerin gözünün arkada kalmamasını istedi.

Kahramanmaraş'ta servis şoförlerine yönelik eğitim programında konuşan Doğan, emniyet olarak servis şoförlerine yönelik özel denetimlerin yapıldığını söyledi. Okul servislerinde görülen bazı eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerin devam ettiğini belirten Doğan, amaçlarının öğrenci seyahat güvenliğini yükseltmek olduğunu anımsattı. Doğan, "Yarıyıl tatilindeyiz, ikinci eğitim öğretim yılı başlıyor ve başlamadan önce öğrenci servis şoförlerimizi davet edip eğitim veriyoruz. Hem son dönemde değişen trafik kurallarımızı şoförlerimize anlatacağız. Genel kurallar ve özellikle bizim istediğimiz bazı kurallar var. Çocuklarımızı okullara güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak adına, velilerimizin gözleri arkada kalmaması adına okul servislerimiz önemli. Normal araçlarımızı bir kere denetliyorsak, okul servisleri ve toplu taşımam araçlarını daha sık denetliyoruz. Hem Kahramanmaraş Emniyeti olarak, hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özel denetimlerde de bunun ağırlığını hissediyoruz. Okul servislerimizde gördüğümüz bazı eksikliklerle ilgili dikkatli olmalarını isteyeceğiz ve uyarılarda bulunacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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